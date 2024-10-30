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18:13, 30 октября 2024Из жизни

Стали известны новые подробности о найденных под церковью «вратах в загробный мир»

В Мексике на территории города Митла обнаружили туннели, ведущие в загробный мир

Фото: Trnava University / Unsplash

Группа археологов раскрыла новые подробности о таинственных туннелях, найденных под христианской церковью, где, согласно верованиям индейцев, находились «врата в загробный мир». Об этом пишет Metro.

В 2023 году ученые объявили об обнаружении руин подземного храма на территории древнего города Митла в Мексике. Религиозные сооружения принадлежали сапотекам, доколумбовой индейской культуре. Известно, что изыскания в окрестностях церкви Сен-Пабло начались после изучения текстов священника Франсиско де Бургоа.

В 1674 году Бургоа описал огромный подземный храм с четырьмя соединенными между собой залами, в последнем из которых якобы была каменная дверь, ведущая в глубокую пещеру. Согласно верованиям сапотеков, дверь служила входом в загробный мир — Лиобаа. Бургоа писал, что пещеру использовали для погребения военачальников и вождей. Испанские конкистадоры затем якобы замуровали врата, разрушили храм и возвели над руинами церковь.

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Изучив территорию вокруг Сен-Пабло, археологи приступили к сканированию местности с помощью георадара и электротомографии. В результате под землей обнаружили мощную сеть подземных туннелей и камер. По словам археолога Марко Вигато, часть туннелей пролегают на глубине 15-30 метров. Есть вероятность, что помещения есть и глубже, однако они недоступны для имеющихся в распоряжении ученых инструментов.

«Одна камера под церковью Сен-Пабло имеет размеры приблизительно 15 метров в длину и 10 метров в ширину. Возможно, что туннели, особенно те, что находятся под церковью, тянутся дальше на север, восток и юг. Не исключено, что они связаны с геофизическими аномалиями, выявленными под другими постройками в Митле», — рассказал Вигато.

Ранее в Китае археологи во время раскопок обнаружили огромную царскую гробницу. Объект площадью примерно 17 квадратных метров нашли среди руин древнего поселения Ванчжуан.

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      Антонина Черташ
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