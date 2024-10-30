Стало известно об уничтожении беспилотника одной модели с атаковавшим Чечню дроном

MK.RU: беспилотник PD-2 сбит в Калужской области

Украинский беспилотник PD-2 был сбит в Калужской области. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, дрон был уничтожен ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной российским вертолетом Ка-52. После этого дрон упал и взорвался.

29 октября беспилотниками был нанесен удар по Российскому университету спецназа в Гудермесе. PD-2 был назван беспилотником, который мог осуществить атаку. Предварительно, маршрут летательного аппарата в Чечню пролегал через акваторию Черного моря и Северный Кавказ.

Ранее в России объяснили опасность PD-2. Военный эксперт Василий Дандыкин указал на большую дальность этой модели беспилотников, возможность обходить системы противовоздушной обороны и противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.