Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 30 октября 2024Россия

Стало известно об уничтожении беспилотника одной модели с атаковавшим Чечню дроном

MK.RU: беспилотник PD-2 сбит в Калужской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинский беспилотник PD-2 был сбит в Калужской области. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, дрон был уничтожен ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной российским вертолетом Ка-52. После этого дрон упал и взорвался.

29 октября беспилотниками был нанесен удар по Российскому университету спецназа в Гудермесе. PD-2 был назван беспилотником, который мог осуществить атаку. Предварительно, маршрут летательного аппарата в Чечню пролегал через акваторию Черного моря и Северный Кавказ.

Ранее в России объяснили опасность PD-2. Военный эксперт Василий Дандыкин указал на большую дальность этой модели беспилотников, возможность обходить системы противовоздушной обороны и противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

      В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

      Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии

      Дина Аверина рассказала о полученной травме на «Ледниковом периоде»

      Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

      Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

      Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

      Стало известно об уничтожении беспилотника одной модели с атаковавшим Чечню дроном

      Вертолет с десятками людей на борту экстренно сел в российском регионе

      Подсчитана доля государства в российской экономике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше