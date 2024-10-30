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13:45, 30 октября 2024Россия

Тело упавшего замертво мужчины три часа пролежало в российском фитнес-центре

В Челябинске посетитель фитнес-центра упал замертво, люди продолжили занятия

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Посетители челябинского фитнес-центра продолжили занятия несмотря на упавшего замертво около бассейна мужчину. Об этом очевидцы рассказали журналистам «КП-Челябинск».

По словам одной из горожанок, мужчина почувствовал себя плохо после посещения сауны. Он упал на поребрик рядом с бассейном. При этом никто из присутствующих не обратил внимания на случившееся, продолжила россиянка. «Рядом в джакузи сидят люди, плавают в бассейне, инструктор преподает аквааэробику — сам танцует», — пояснила она.

Спустя три часа, когда лежавшего без признаков жизни посетителя все же заметили, сотрудники фитнес-центра попытались оказать ему первую помощь. Несмотря на это спасти мужчину не удалось.

Ранее в Свердловской области подросток почувствовал себя плохо на боксерском турнире, спасти его не смогли. У него выявили повреждение оболочки мозга и мягких тканей головы.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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