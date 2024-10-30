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07:01, 30 октября 2024Мир

ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в секторе Газа

ЦАХАЛ нанесла удар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об ударе по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе (сектор Газа), где, по их данным, располагались объекты движения ХАМАС.

Отмечается, что удар был нанесен после получения информации от разведки. Подчеркивается, что армия использовала точные боеприпасы для «снижения риска причинения вреда гражданским лицам».

«Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой и использования гуманитарной зоны в качестве прикрытия для своих террористических атак и нарушения международного права», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее американский новостной журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира за 2024 год, который возглавила Россия. Второе место в рейтинге заняла армия США, третьей по силе была признана ЦАХАЛ.

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      Евгений Силаев
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