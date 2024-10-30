У российской экономики начала падать температура

Министерство экономического развития сохранило прогноз роста российского ВВП на 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.
По его словам, в следующем году ВВП вырастет на 2,5 процента. Однако уже сейчас появились признаки начавшегося охлаждения экономики. Министерство обещает следить за дальнейшей динамикой и делать выводы из тех цифр, которые покажет IV квартал 2024 года.
Ранее Решетников уже заявлял о начавшемся охлаждении экономики РФ. Тогда он объяснил происходящее реакцией на те решения, которые были приняты властями страны.
В начале августа агентство Bloomberg предупредило о перегреве российской экономики и не исключило ее скорого остывания.