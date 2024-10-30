У российской экономики начала падать температура

Решетников: обнаружены признаки начавшегося охлаждения экономики России

Министерство экономического развития сохранило прогноз роста российского ВВП на 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в следующем году ВВП вырастет на 2,5 процента. Однако уже сейчас появились признаки начавшегося охлаждения экономики. Министерство обещает следить за дальнейшей динамикой и делать выводы из тех цифр, которые покажет IV квартал 2024 года.

Ранее Решетников уже заявлял о начавшемся охлаждении экономики РФ. Тогда он объяснил происходящее реакцией на те решения, которые были приняты властями страны.

В начале августа агентство Bloomberg предупредило о перегреве российской экономики и не исключило ее скорого остывания.