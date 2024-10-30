Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 30 октября 2024Экономика

У российской экономики начала падать температура

Решетников: обнаружены признаки начавшегося охлаждения экономики России
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министерство экономического развития сохранило прогноз роста российского ВВП на 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в следующем году ВВП вырастет на 2,5 процента. Однако уже сейчас появились признаки начавшегося охлаждения экономики. Министерство обещает следить за дальнейшей динамикой и делать выводы из тех цифр, которые покажет IV квартал 2024 года.

Ранее Решетников уже заявлял о начавшемся охлаждении экономики РФ. Тогда он объяснил происходящее реакцией на те решения, которые были приняты властями страны.

В начале августа агентство Bloomberg предупредило о перегреве российской экономики и не исключило ее скорого остывания.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

      Глава МВД России рассказал о возросших фактах выявления незаконной миграции

      Российские войска нарушили логистику ВСУ в Часовом Яре

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Норвегия купит Украине Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше