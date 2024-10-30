Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 30 октября 2024Бывший СССР

В России прокомментировали угрозы ВСУ проведением медицинских опытов над пленными

Депутат Заварзин оценил угрозы родным пленных ВСУ фразой «варвары есть варвары»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терроризируют семьи военнопленных из России, чтобы получать от них деньги, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения об угрозах медицинскими опытами и шантаже в адрес родственников пленного Игоря Щеголеватого.

«Они чокнулись совсем. Это старая схема. Варвары есть варвары. Они нарушают все правила ООН, все договоренности мирового уровня. Сколько у нас было собрано материалов и возбуждено уголовных дел в отношении того, что они уничтожают пленных. А сейчас они перешли к активной фазе террора и терроризируют семьи, чтобы они выплачивали деньги», — рассказал Заварзин.

По словам депутата, через пытки ВСУ получают от пленных информацию о родственниках и начинают шантаж.

«Безусловно, нужно заявление. Будет проведено расследование. Все они, если не будут уничтожены, то будут наказаны. Придет время», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ пошли на угрозы и шантаж в адрес родственников военнопленного из России Игоря Щеголеватого. Они грозятся провести над ним медицинские опыты, если семья не заплатит за него выкуп в один миллион рублей. Об это рассказал сводный брат пленного Александр Сериков.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден призвал Киев ударить по военным из КНДР при одном условии. На чем настаивал президент США?

      Рыбак поймал крупного губана-таутогу и установил новый рекорд

      Четыре человека получили ранения в результате удара ВСУ по российскому региону

      Прибыль немецкого автогиганта обвалилась

      Американский сенатор назвал симпатию Грузии к России неправильным поворотом

      Стало известно о продвижении российских военных к Курахово

      Сроки сдачи танкеров для знакового российского проекта сдвинули

      В российском городе из-за гидроудара без тепла остались 640 домов

      Стало известно об активном наступлении армии России в районе Купянска

      Агата Муцениеце поделилась снимком в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше