В России прокомментировали угрозы ВСУ проведением медицинских опытов над пленными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терроризируют семьи военнопленных из России, чтобы получать от них деньги, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения об угрозах медицинскими опытами и шантаже в адрес родственников пленного Игоря Щеголеватого.
«Они чокнулись совсем. Это старая схема. Варвары есть варвары. Они нарушают все правила ООН, все договоренности мирового уровня. Сколько у нас было собрано материалов и возбуждено уголовных дел в отношении того, что они уничтожают пленных. А сейчас они перешли к активной фазе террора и терроризируют семьи, чтобы они выплачивали деньги», — рассказал Заварзин.
По словам депутата, через пытки ВСУ получают от пленных информацию о родственниках и начинают шантаж.
«Безусловно, нужно заявление. Будет проведено расследование. Все они, если не будут уничтожены, то будут наказаны. Придет время», — заключил он.
Ранее стало известно, что ВСУ пошли на угрозы и шантаж в адрес родственников военнопленного из России Игоря Щеголеватого. Они грозятся провести над ним медицинские опыты, если семья не заплатит за него выкуп в один миллион рублей. Об это рассказал сводный брат пленного Александр Сериков.