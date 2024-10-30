Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков сообщил о сбитом украинском БПЛА над Орловской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось сбить этой ночью над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что сведений о пострадавших не поступало. Клычков также пояснил, что значительных повреждений на земле после ликвидации дрона удалось избежать.

Губернатор Орловской области поблагодарил за помощь российских военнослужащих, которые дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 беспилотников над шестью регионами.

Как уточнили в ведомстве, семь украинских дронов дежурные средства ПВО перехватили и сбили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской.