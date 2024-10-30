Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 30 октября 2024Россия

Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков сообщил о сбитом украинском БПЛА над Орловской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось сбить этой ночью над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что сведений о пострадавших не поступало. Клычков также пояснил, что значительных повреждений на земле после ликвидации дрона удалось избежать.

Губернатор Орловской области поблагодарил за помощь российских военнослужащих, которые дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 беспилотников над шестью регионами.

Как уточнили в ведомстве, семь украинских дронов дежурные средства ПВО перехватили и сбили в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      Мощнейшее оружие России в зоне СВО получило «невидимое» покрытие

      Бывшего сенатора Сабадаша арестовали по делу о мошенничестве и растрате

      Российская модель оголила грудь в съемке для иностранного глянца

      В Германии заявили о попытках превратить Грузию во вторую Украину

      Расправившегося в храме с работницей трапезной россиянина отправили на лечение

      Одну категорию людей призвали отказаться от двух продуктов на завтрак

      Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

      В российском регионе резко вырос вылов деликатесной рыбы

      В российской школе в туалетах для мальчиков установили камеры видеонаблюдения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше