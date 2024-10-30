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15:49, 30 октября 2024Россия

Украинский дрон уничтожили над Белгородской областью

В Минобороны заявили об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью
СюжетМинобороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский дрон удалось уничтожить над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий о ситуации размещен в Telegram-канале ведомства.

Попытку атаки устройства пресекли около 14:10 мск. В Минобороны уточнили, что сбитый беспилотник относился к самолетному типу.
Его ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Других деталей о случившемся в ведомстве не раскрыли.

До этого стало известно, что четыре жителя Белгородской области пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Белгородской области отметил, что беспилотник взорвался на территории села Отрадное. Тогда трех женщин и одного мужчину доставили в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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