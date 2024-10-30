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02:54, 30 октября 2024Мир

Улицы французского Марселя завалило горами мусора

France 3: в ряде районов Марселя уже несколько дней не вывозят мусор

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ряде районов французского города Марсель уже несколько дней не вывозят мусор из-за забастовки уборщиков. Из-за этого на улицах образовались горы отходов, сообщает телеканал France 3.

Уже несколько дней сотрудники частной компании по уборке мусора бастуют из-за различного рода разногласий с руководством. В частности, они жалуются на плохие условия труда — нехватку сотрудников и оборудования. Накануне власти Марселя были вынуждены разместить на улицах десяток больших мусорных контейнеров, чтобы отходы из-за переполненных урн перестали складывать прямо на тротуарах.

Как сообщает телеканал, работники планируют продолжать забастовку до удовлетворения выдвинутых ими условий. Сообщается, что руководство компании Veolia, отвечающей за вывоз мусора в некоторых округах, согласилось их принять и начать переговоры.

В июле в разгар Олимпийских игр парижане и гости французской столицы стали видеть на улицах гигантских крыс. Как сообщали СМИ, в день проведения церемонии открытия Олимпиады на город обрушился ливень. За пару дней в городе выпало до 50 миллиметров осадков. Из затопленной канализации наружу вылезли шесть миллионов крыс. Отмечалось, что Париж известен как один из самых населенных крысами городов мира: их популяция превышает численность парижан более чем вдвое.

Ранее турист из США посетил Париж и назвал его самым кишащим крысами городом, в котором он когда-либо был.

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      Марина Совина
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