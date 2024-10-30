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08:12, 30 октября 2024Мир

В Британии рассказали о выборе США между Украиной и ядерной войной

Политолог Ливен: США придется выбирать между Украиной и ядерной войной

Фото: Dmitriy Puzyrev / Russian Look / Global Look Press

Если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведет к разгрому Украины, но и поставит Вашингтон перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну. Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен в своей статье для журнала The Nation.

Политолог отметил, что американскому правительству нужно принять тот факт, что оно уже не способно теми же темпами обеспечивать поддержку Киева, а альтернативных вариантов, по его словам, нет. «Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией», — сказал он.

По его словам, само начало переговоров по Украине будет подразумевать автоматическое принятие первостепенных условий России.

Ранее Ливен говорил, что западные политики все чаще стали признавать возможность завершения конфликта на Украине только путем переговоров с Россией. Он также выразил мнение, что Киеву придется подписать договор о нейтралитете, который будет включать те или иные международные гарантии безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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