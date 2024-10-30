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21:46, 30 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали основную проблему Зеленского и главы его офиса на переговорах с США

FAZ: переговорам Украины и США мешает плохой английский Зеленского и Ермака
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

В Германии назвали основную проблему на переговорах между Украиной и США. Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники, таковой является плохой английский язык президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Собеседники издания отметили, что на встречах с американскими партнерами политики разговаривают на английском языке сами, не используя переводчиков.

«Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую», — заявила газета.

Партнеры также не могут оценить, корректно ли понимают украинский лидер и глава его офиса их объяснения, говорится в материале.

Ранее Зеленский обвинил США в сливе секретных данных, касающихся его «плана победы». Там идет речь о поставках Киеву дальнобойного оружия. Возмущение политика вызвала публикация The New York Times. Газета написала со ссылкой на источники, что в закрытой части плана содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным NYT, американские чиновники сочли это «абсолютно невыполнимым требованием».

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      Марина Совина
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