В Германии заявили о попытках превратить Грузию во вторую Украину

Дотком: Запад делает из Грузии вторую Украину

Запад делает из Грузии вторую Украину. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

«Украина 2.0», — написал он.

Так бизнесмен прокомментировал пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, в котором тот отметил, что финансируемые США и Европейским союзом «неправительственные организации» скажут свое слово, мобилизовав тысячи людей на улицы Грузии после победы на выборах правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее Дотком заявил, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может арестовать действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток — 2».