В Италии уборщица выбросила старый матрас с деньгами и украшениями внутри

Tribuna di Treviso: в Италии уборщица выбросила матрас с 50 тысячами евро внутри

Уборщица, работающая у пожилой жительницы провинции Тревизо в Италии, выбросила на свалку старый матрас с деньгами и украшениями на 50 тысяч евро. Об этом пишет издание Tribuna di Treviso.

Как уточняется, во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса. Она отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам.

Газета пишет, что к поиску матраса привлекли даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги и драгоценности были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.

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