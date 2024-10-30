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03:45, 30 октября 2024Из жизни

В Италии уборщица выбросила старый матрас с деньгами и украшениями внутри

Tribuna di Treviso: в Италии уборщица выбросила матрас с 50 тысячами евро внутри

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Уборщица, работающая у пожилой жительницы провинции Тревизо в Италии, выбросила на свалку старый матрас с деньгами и украшениями на 50 тысяч евро. Об этом пишет издание Tribuna di Treviso.

Как уточняется, во время уборки помощница по хозяйству решила избавиться от найденного в кладовке матраса. Она отнесла его в пункт приема крупных отходов. В тот же день пропажу заметила дочь клиентки, которая подняла тревогу, обратившись к карабинерам.

Газета пишет, что к поиску матраса привлекли даже добровольцев из службы гражданской обороны и сотрудников центра переработки мусора. Спустя час матрас нашли в мусорном контейнере для габаритных предметов. Деньги и драгоценности были возвращены владельцам, которые сердечно поблагодарили карабинеров и волонтеров за помощь.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер добыл из шахты алмаз, стоимость которого оценили в 56 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей). Как написали СМИ, Дилип Мистри отправился в частную шахту с тремя компаньонами. Они хотели найти какой-нибудь драгоценный камень, чтобы заработать на этом денег. Однако мужчины не предполагали, их находка будет столь крупной.

В августе этого года отец и сын посетили государственный парк «Алмазный кратер» американского штата Арканзас по совету родственника и нашли там светло-коричневый алмаз весом два карата.

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      Марина Совина
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