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07:14, 30 октября 2024Мир

В Китае охарактеризовали динамику отношений с Россией

Ван И заявил, что отношения РФ и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. Так их охарактеризовал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, передает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что «Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений».

В свою очередь Руденко поблагодарил министра за то, что он нашел время для встречи в своем напряженном графике.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер. Си Цзиньпин добавил, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».

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      Юлия Мискевич
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