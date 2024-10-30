В Китае охарактеризовали динамику отношений с Россией

Ван И заявил, что отношения РФ и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику

Отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов. Так их охарактеризовал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, передает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что «Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений».

В свою очередь Руденко поблагодарил министра за то, что он нашел время для встречи в своем напряженном графике.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер. Си Цзиньпин добавил, что оба лидера всегда уделяют «повышенное» внимание отношениям обеих стран и держат их уровень «на личном контроле».