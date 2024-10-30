В Китае выбрали разработчиков пилотируемых луноходов

SpaceNews: в Китае выбрали двух разработчиков пилотируемых луноходов

Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две команды для разработки прототипов пилотируемых луноходов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Разработку роверов будут вести команды Китайской академии космических технологий и Шанхайской академии космических технологий, которые входят в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.

Согласно требованиям заказчика, масса лунохода должна составить 200 килограммов, а дальность путешествия — 10 километров.

В апреле замдиректора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян заявил, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

В июле 2023-го заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь сообщил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.

В мае того же года Управление программы пилотируемых космических полетов Китая заявило, что до 2030 года страна намерена отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.