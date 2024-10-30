В Кремле описали мирную инициативу Путина по Украине

Мирная инициатива президента России Владимира Путина по Украине заключается в оставлении Киевом российских территорий. Так идею мирного соглашения Владимира Путина описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По словам представителя Кремля, позиция главы государства не изменилась с лета 2024 года, когда он озвучивал аналогичные условия для достижения мира с Украиной.
«Там как раз говорится о том, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы (...) Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Это была его мирная инициатива», — заявил Песков.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило о секретных переговорах России и Украины. По данным источника, страны пытаются договориться о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь Песков назвал сообщение издания вбросом.