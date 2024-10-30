Россия и Украина хотят прекратить взаимные удары по энергообъектам. Что известно о переговорах?

FT: Россия и Украина проводят переговоры о прекращении ударов по энергообъектам

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило о секретных переговорах России и Украины. По данным источника, страны пытаются договориться о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Известно, что предварительные переговоры проходят при посредничестве Катара. Подобной договоренности Москва и Киев пытались достичь летом, однако тогда процесс был сорван вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Источник назвал стадию нынешних переговоров очень ранней и отметил, что стороны надеются на «перезапуск чего-либо». «Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — заявил собеседник.

Также сообщается, что в результате договоренностей между спецслужбами Россия и Украина уже значительно сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга.

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Что известно о процессе переговоров?

По информации источника, инициатором диалога выступила Украина, так как российские удары по энергообъектам на территории страны вывели из строя почти половину ее мощностей. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации государства уничтожено или повреждено.

«Особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций», — заявлял глава украинского кабмина.

По мнению чиновников, соглашение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам ознаменовало бы значительную деэскалацию. Более того, как утверждается, Россия и Украина признали, что решение этого вопроса отвечает их взаимным интересам.

Однако Россия вряд ли согласится на сделку, пока ее войска не вытеснят ВСУ из Курской области, считает источник.

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В ЕС заявили о готовности восстановить энергогенерацию Украины

Из-за многочисленных повреждений крупных теплоэнергетических станций Украина может оказаться на грани коллапса зимой. В связи с этим Европейская комиссия (ЕК) заявила о намерении восстановить мощности энергогенерации страны объемом 2,5 гигаватта.

Кроме того, ЕС готов обеспечить поставки Украине малых промышленных электрогенераторов, чтобы восстановить ее энергогенерацию. Также Еврокомиссия рассматривает возможность создания новых цепочек экспорта электричества в страну.