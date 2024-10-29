Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?

NYT: секретная часть плана победы Зеленского включает передачу ракет «Томагавк»

Президента Украины Владимира Зеленского сильно удивил отказ США разрешать Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России.

По словам американских чиновников, которые сообщили об этом газете The New York Times (NYT), Зеленский был ошеломлен этим решением президента США Джо Байдена, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. Тем более что американский лидер ранее обычно шел на уступки Украине после первоначального отказа от ее просьб — так было с поставками танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS.

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Удивление подтвердили и в офисе Зеленского. Его советник Дмитрий Литвин указал, что Украина неоднократно объясняла, почему ей нужно использовать ракеты большой дальности. «К сожалению, политического решения о продолжении работы пока нет», — высказался он.

Зеленский просил ракеты Tomahawk, дальность которых в семь раз больше ATACMS

При этом, как оказалось, украинский президент просил у Белого дома еще и ракеты Tomahawk как часть плана по неядерному сдерживанию России. Утверждается, что эта просьба содержится в необнародованной части «плана победы» Зеленского.

Указывается, что дальность полета «Томагавков» составляет 2400 километров, что в семь раз больше дальности ракетных систем ATACMS. А Украина получила лишь ограниченное количество последних.

Фото: Scott Howe / U.S. Department of Defense / Wikimedia

Просьбу о поставках Tomahawk высокопоставленный американский чиновник назвал совершенно невыполнимой. И в целом политики в США выразили раздражение «планом победы», назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи, утверждает NYT.

Риторику Зеленского назвали обращенной к украинцам

Посчитав, что полученная Зеленским на Западе поддержка его «плана победы» вялая и его поездки в США и Европу в последние полтора месяца были провальными, в газете назвали вероятную настоящую аудиторию представленного плана.

Им могут быть непосредственно граждане Украины. «Зеленский может использовать свою жесткую рекламу — включая недавнее обращение к парламенту, — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, чтобы подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения — Запад», — предположили в NYT.