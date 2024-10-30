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13:07, 30 октября 2024Мир

В Кремле отказались вмешиваться в «европейские разборки»

Песков: Россия не вмешивается в «европейские разборки», но ценит позицию Орбана
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Москва не вмешивается во внутренние дела Европейского союза (ЕС), но высоко ценит позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова политика о заговоре ЕС против венгерского правительства, передает ТАСС.

«Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва при этом «совершенно не собирается вмешиваться во внутриевропейские все эти разборки».

Ранее Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер руководят открытым заговором против Венгрии с целью заменить правительство в Будапеште.

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      Елизавета Мытарева
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