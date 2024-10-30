В Кремле отказались вмешиваться в «европейские разборки»

Песков: Россия не вмешивается в «европейские разборки», но ценит позицию Орбана

Москва не вмешивается во внутренние дела Европейского союза (ЕС), но высоко ценит позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова политика о заговоре ЕС против венгерского правительства, передает ТАСС.

«Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва при этом «совершенно не собирается вмешиваться во внутриевропейские все эти разборки».

Ранее Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер руководят открытым заговором против Венгрии с целью заменить правительство в Будапеште.