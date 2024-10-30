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12:24, 30 октября 2024Россия

В России не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев заболевания лихорадкой Ласса

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В России не выявили случаев заболевания лихорадкой Ласса. Об отсутствии зарегистрированных эпизодов заявили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Представители службы пояснили, что ранее в США нашли одного заболевшего, который прибыл из Западной Африки. По этой причине Роспотребнадзор начал мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. На территории России случаев заболевания лихорадкой Ласса не обнаружено.

«В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", которая дает возможность анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, специалистами Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки Ласса», — отметили в службе.

До этого сообщалось, что в России не было случаев заболевания бактерией Vibrio vulnificus, которая пожирает плоть.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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