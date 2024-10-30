В России пригрозили западным участникам вторжения в Брянскую и Курскую области

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил иностранных участников вторжения в Брянскую и Курскую области о последствиях. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников были граждане США, Канады и Польши.
«Особенность заключается в том, что люди были отловлены на так называемых общепризнанных территориях России. Причем, как справедливо заметил президент России Владимир Путин, речь идет частенько не столько о наемниках, сколько о людях — действующих сотрудников силовых структур стран НАТО, которые занимаются не только консультированием на территории Украины, но и частенько сами садятся за пульт управления разного рода боевых систем, которые наносят удары по Российской Федерации. Это надо иметь в виду», — сказал Климов.
Сенатор отметил, что российские правоохранительные органы прекрасно знают, как пользоваться Уголовным кодексом Российской Федерации.
В каждом таком случае, насколько я знаю, сначала ведется проверка, а потом возбуждается уголовное дело и далее вступают в силу все те нормы российского законодательства, которые предполагают очень суровое наказание за такого рода преступную деятельность
«Там много чего, начиная от незаконного проникновения на территорию Российской Федерации, заканчивая участием в террористических формированиях, либо террористических акциях, либо в наемничестве и так далее. То есть там целый букет статей вырисовывается. Это тоже надо иметь ввиду», — добавил он.
Также Климов рассказал, что принимается во внимание вовлеченность граждан тех или иных государств в преступную антироссийскую деятельность.
«Как это отразится, зависит от каждой конкретной страны и от вовлеченности ее правительства в эту антироссийскую деятельность. Тут нет общего рецепта, но общий подход есть. Любая такого рода антироссийская преступная активность должна пресекаться и наказываться», — заключил сенатор.
Ранее Захарова сообщила, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши. Она отметила, что эта информация является предварительными данными правоохранительных органов. Впоследствии сведения будут дополняться.
В ФСБ также сообщили, что ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками.