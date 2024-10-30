Литовкин: Зеленский обвинит нынешнего главкома ВСУ Сырского в провалах на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить нынешнего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского во всех провалах. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин «Аргументам и фактам».

«Зеленский свалит все на Сырского. Я считаю, что главкому ВСУ дали команду, после чего он организовал авантюру в Курской области. Не было бы такой команды, он этого не делал бы», — рассказал Литовкин. Он добавил что к решениям в военном ведомстве Украины также причастны советники НАТО.

Литовкин отметил, что Зеленский возложит вину на Сырского. Он отметил, что сделает это тем же образом, что и с экс-главкомом Залужным.

Ранее стало известно об активном продвижении Вооруженных сил России в районе Купянска.