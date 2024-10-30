В России выросло число недействительных рабочих патентов иностранцев

Колокольцев: число недействительных патентов иностранцев в РФ увеличилось втрое

В России в три раза выросло число признанных недействительными патентов на работу, выданных иностранным гражданам, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии, посвященной деятельности ведомства при организации работы в сфере миграции. Видео выступления в Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным главы ведомства, список оснований для лишения иностранцев гражданства РФ и аннулирования рабочего патента был расширен.

Ранее Колокольцев сообщил, что 66 тысяч иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку. При этом почти 7,5 тысячи иностранцев не были допущены к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний русского языка.