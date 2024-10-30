В российском регионе сбили еще два БПЛА самолетного типа

Губернатор Богомаз: еще два БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что на месте работают экстренные службы. Также Богомаз выразил благодарность силам ПВО.

30 октября около 1:00 по мск система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области. Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.