В российском регионе сбили еще два БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.
Глава региона отметил, что на месте работают экстренные службы. Также Богомаз выразил благодарность силам ПВО.
30 октября около 1:00 по мск система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области. Губернатор подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.