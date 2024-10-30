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12:15, 30 октября 2024Россия

В РПЦ заявили об отсутствии позиции по квадроберству

Легойда заявил об отсутствии позиции в РПЦ по квадроберству

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил об отсутствии официальной позиции по квадроберству. Его комментарий был опубликован на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, представители течения, распространенного в основном среди несовершеннолетних, не представляют какой-либо угрозы в России.

«В данном случае нет никакой официальной позиции церкви, сразу предупреждаю. И собственно, не должно быть, не та тема, по которой церковь должна занимать какую-то официальную позицию», — разъяснил Легойда.

Ранее житель Волгограда рассказал о секте квадроберов и чайлдфри, чтобы благоустроить двор.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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