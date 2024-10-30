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04:30, 30 октября 2024Мир

В США предсказали политику Харрис по Украине в случае победы на выборах президента

Бывший советник Госдепа Берман: политика Харрис на Украине будет ястребиной
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Политика вице-президента США Камалы Харрис в случае ее избрания на пост президента будет ястребиной на Украине и голубиной в Газе. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

«Я бы охарактеризовал политику Харрис как "ястребиную на Украине, голубиную в Газе": значительная, но не безграничная поддержка Украины без очевидной мирной программы и безуспешное давление на Израиль», — предположил политолог.

При этом он допустил, что в отличие от Украины, в отношении конфликта в секторе Газа политик потребует от Израиля достичь компромисса с ХАМАС.

Берман при этом отметил, что кандидат от демократов не имеет значительного опыта в международных делах и в целом неконкретна в своих политических предпочтениях.

По его мнению, в случае избрания Харрис будет обеспечена преемственность нынешней внешней политике США.

Ранее Харрис заявила о нежелании продолжать курс действующего президента Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. По словам кандидата от демократов, большая часть ее политической карьеры прошла за пределами Вашингтона.

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      Юрий Леонов
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