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11:59, 30 октября 2024Мир

В Венгрии заявили о противодействии западным разведкам в вопросе помощи Украине

MN: спецслужбы Венгрии не дают западным разведкам наладить поставки оружия ВСУ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Представители западных и иных иностранных разведок пытаются наладить поставки оружия венгерского производства Вооруженным силам Украины (ВСУ), но спецслужбы Венгрии не дают им этого сделать, пресекая попытки иностранного вмешательства в местное военно-промышленное производство. Об этом со ссылкой на парламентский комитет по национальной безопасности сообщает газета Magyar Nemzet (MN).

«Иностранные граждане действительно пытаются повлиять на военно-промышленное производство в Венгрии», — заявил журналистам председатель комитета Золтан Шаш. По мнению обозревателей, данная проблема представляет собой «серьезную угрозу национальной безопасности».

При этом отмечается, что изначально информация об организации нелегальных поставок поступила от американских коллег, они также приняли участие в совместной операции по задержанию подозреваемых.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины и проверить заявления о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа.

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      Виктория Кондратьева
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