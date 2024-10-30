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11:31, 30 октября 2024Россия

Вертолет с десятками людей на борту экстренно сел в российском регионе

Shot: вертолет Ми-8 с 19 пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Хабаровском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились десятки людей. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, воздушное судно принадлежит компании «Универсал-Авиа». Вертолет совершал рейс из поселка Тугур в поселок Бриакан, однако через некоторое время после вылета был вынужден экстренно приземлиться.

Как выяснил канал, всего на борту находятся 22 человека, в числе которых 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Предварительно, пострадавших среди них нет. Сейчас к месту инцидента направляется вертолет со спасателями.

Об экстренной посадке Ми-8 также сообщил Telegram-канал «112». По его данным, борт приземлился в 40 километрах от Тугура.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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