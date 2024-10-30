Власти опровергли перебои с газоснабжением в Севастополе

Губернатор Развожаев опроверг возможные перебои с газоснабжением в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг данные о возможных перебоях с газоснабжением в городе с 1 ноября из-за перераспределения газа в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Он пояснил, что в некоторых средствах массовой информации распространили видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором глава Севастополя якобы предупреждает жителей города о том, что с 1 ноября в связи с перераспределением газа в новые регионы возможны перебои.

«Конечно, это ложь, цель которой — вызвать недовольство и волнение людей», — подчеркнул представитель властей.

Развожаев призвал граждан ориентироваться только на проверенные источники.

Ранее стало известно, что публичное акционерное общество (ПАО) «Севастопольгаз» перешло в государственную собственность России.