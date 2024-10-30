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12:01, 30 октября 2024Мир

Главу ЕК обвинили в желании втянуть Францию в войну с Россией

Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Францию в войну против России

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая договорилась с генсеком НАТО Марком Рютте об укреплении военного сотрудничества с альянсом, хочет втянуть Францию в войну против России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Она только что встретилась с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и объявила, что они "договорились активизировать свое сотрудничество" (...) Чтобы втянуть нас в войну против России и подчиниться американскому глубинному государству», — написал он.

По словам политика, фон дер Ляйен заявила, что «эскалация войны России против Украины представляет серьезную угрозу европейской безопасности и всему миру» для того, чтобы оправдаться. Филиппо также призвал покинуть ЕС и НАТО, которые попирают национальные интересы Франции и хотят войны.

Ранее Рютте и фон дер Ляйен заявили об укреплении военного сотрудничества НАТО и Евросоюза. Уточняется, что генсек альянса и глава ЕК договорились о создании новой целевой группы высокого уровня для укрепления сотрудничества.

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      Виктория Кондратьева
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