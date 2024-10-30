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20:27, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

Врач Агапкин: пониженное давление может указывать на почечные заболевания

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный признак проблем с почками. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что пониженное давление может указывать на почечные заболевания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что пониженное давление может быть симптомом болезней почек. Агапкин согласился с предположением женщины.

«Обычно все считают, что только повышение давления говорит о проблемах с почками, например, о хронической почечной недостаточности, но при терминальных стадиях этого заболевания, действительно, давление вдруг неожиданно может падать», — объяснил медик.

Ранее Сергей Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками. По его словам, заболевания почек могут проявляться совершенно разными симптомами. В частности, он добавил, что признаками проблем с почками также могут быть снижение уровня гемоглобина и головные боли.

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      Олег Давыдов
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