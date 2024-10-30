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14:23, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Врач назвала преимущество подсолнечного масла перед оливковым

Врач Никулина: подсолнечное масло снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыла неожиданные полезные свойства подсолнечного масла. Выпуск, в котором она назвала преимущество этого продукта перед оливковым маслом, доступен на платформе «Смотрим».

Никулина рассказала, что в одной столовой ложке подсолнечного масла содержится 30 процентов суточной дозы витамины Е. «А витамин Е, конечно, известен тем, что он отвечает за здоровье кожи, за ее эластичность, за ее хороший цвет», — пояснила нутрициолог. Медик добавила, что подсолнечное масло содержит в 2,5-3 раза больше витамина, чем оливковое.

Помимо этого, как отметила врач, подсолнечное масло поддерживает иммунную систему и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она объяснила, что витамин Е является очень мощным антиоксидантом и подавляет весь оксидативный стресс, который лежит в основе любых воспалительных реакций, в том числе и в сердечно-сосудистой системе.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял миф о том, что подсолнечное масло хуже оливкового. Специалист заявил, что утверждения о превосходстве оливкового масла над подсолнечным являются маркетинговым ходом. По его словам, оба этих продукта одинаково полезны для здоровья.

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      Олег Давыдов
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