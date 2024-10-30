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21:04, 30 октября 2024Забота о себе

Врач назвала секрет отдохнувшего вида после недосыпа

Трихолог Толстоносова: правильный уход за волосами замаскирует недосып

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Если выспаться не удалось, отдохнувшего вида можно добиться с помощью правильного ухода за волосами, рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. Секретом, который замаскирует недосып, она поделилась с женщинами в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Толстоносовой, волосы — один из главных факторов, влияющих на визуальное восприятие внешнего вида. «Необходимо правильно мыть голову. Использовать мягкие кондиционер и шампунь, подобрав их по типу волос, и делать это с постоянной периодичностью, чтобы своевременно удалять излишки жира и загрязнения», — рассказала она.

Чтобы сделать волосы более блестящими и живыми, нужно использовать маски и масла, а утром после недосыпа важно не переусердствовать с укладкой. «Чтобы сохранить массу и густоту, избегайте сложных причесок, требующих много времени и косметических средств. Самые простые и обычные укладки способны мгновенно преобразить ваш внешний вид, обратите внимание на легкие волны или расслабленный пучок с нарочито выбившимися прядками», — порекомендовала врач.

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Кроме того, специалистка дала совет по избавлению от темных кругов под глазами. По ее словам, ситуацию могут исправить специальные патчи с гиалуроновой кислотой, пептидами и морскими водорослями — средство уберет отечность и синюшность в области нижнего века.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова предупредила мужчин о последствиях прогулок без шапки на морозе. По ее словам, когда температура на улице падает до плюс одного градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.

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      Александра Лисица
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