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01:46, 30 октября 2024Россия

ВС России заняли населенный пункт на подступах к Курахово

ВС России взяли под контроль Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Армия России заняла населенный пункт Горняк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Горняк расположен к северо-востоку от Курахово – крупного узла украинской обороны в Донбассе. Также в ведомстве заявили об установлении контроля над Катериновкой и Добровольем в ДНР.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции. В Минобороны России уточнили, что речь идет о селе Доброволье в Донецкой народной республике, где бои проводили военнослужащие подразделений группировки «Восток».

25 октября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины снова предприняли попытку прорыва государственной границы. По данным ведомства, противник пошел на прорыв в районе населенного пункта Новый Путь.

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      Марина Совина
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