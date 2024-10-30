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14:36, 30 октября 2024Силовые структуры

Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

Росгвардия показала признание задержанного в поджогах на ж/д в Ленобласти

Сотрудники ОМОН «Балтика» на транспорте Росгвардии участвовали вместе с сотрудниками МВД и ФСБ в задержании поджигателей релейных шкафов на железной дороге в Ленинградской области. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны омоновцы, выбивающие кувалдой металлическую дверь в квартиру. Один из задержанных говорит, что он 2005 года рождения. В мессенджере ему написал человек из Германии и предложил подработку. «Мы не знали, что за работа, думали не соглашаться, потому что стремно», — рассказывает он. Тем не менее молодой человек и его приятель согласились совершать поджоги после обещания куратора заплатить им 115 тысяч рублей за уничтожение пяти релейных шкафов.

По данным силовиков, подозреваемые подожгли оборудование на перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное Село, Стрельна — Лигово в Санкт-Петербурге. За выполненное задание им не заплатили — куратор перестал выходить на связь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о теракте, они арестованы.

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      Любовь Ширижик
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