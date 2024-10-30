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11:02, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Захарова оценила влияние российских журналистов на формирование Западом картины мира

Захарова: российские журналисты мешают Западу формировать свою картину мира

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские журналисты мешают Западу формировать свою картину мира. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси.

«Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты», — оценила Захарова влияние российских СМИ на формирование Западом картины мира.

По словам представителя МИД, российские СМИ во взаимодействии с агентствами, телевизионными корпорациями «показывают реальное отражение мира в зеркале».

29 октября стало известно, что корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси, его преследовали участники. По словам журналиста, часть протестующих возмутилась, услышав русскую речь. Они включили возле уха корреспондента громкоговоритель на высоких частотах, из-за чего тот получил звуковой удар и упал.

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      Олег Давыдов
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