Захарова ответила на возмущение Великобритании якобы российскими ударами по портам Украины

Захарова: слова британского премьера Стармера говорят о поставках оружия ВСУ

Слова британского премьер-министра Кира Стармера о якобы российских ударах по украинским портам говорят об активном участии Соединенного Королевства в поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Рассматриваем подобную болезненную реакцию британских властей как свидетельство истинных мотивов в отношении Украины», — указала дипломат.

По словам Захаровой, на самом деле Лондон обеспокоен не срывом поставок зерна и продовольственной безопасностью Украины, а срывом в «снабжении киевской клики летальными вооружениями».

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский принес своей стране и позор, и войну одновременно.