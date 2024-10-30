Захарова заявила о вмешательстве США и ЕС в выборы в Грузии

Захарова: в США и ЕС пытались повлиять на выборы в Грузии

В США и Европейском союзе (ЕС) пытались сделать все для влияния на парламентские выборы в Грузии 26 октября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«На протяжении нескольких месяцев Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы повлиять на выбор грузинских избирателей, причем делая это абсолютно ангажировано», — заявила она. Захарова добавила, что им не удалось это сделать из-за предотвращения влияния со стороны властей Грузии на внутренние дела страны.

Ранее в Грузии прошел второй марш проевропейской оппозиции против итогов выборов в парламент 26 октября. На голосовании победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».