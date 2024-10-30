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12:51, 30 октября 2024Мир

В России ответили на желание главы одной из стран НАТО посетить парад Победы в Москве

Чепа: если у Фицо есть желание приехать на парад Победы, пусть обращается
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Если у премьера Словакии Роберта Фицо есть желание посетить парад Победы 9 мая в Москве, пусть обращается, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова главы одной из стран НАТО о возможности приехать на парад.

«Если у него есть желание, пусть обращается. [Заявку] любого гражданина, который обратится к нам, мы рассмотрим в зависимости от того, что этот человек представляет, какие заявления он делает. И будет принято решение», — отреагировал Чепа.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет приехать в Москву на парад Победы 9 мая. «Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», — поделился глава страны НАТО.

18 октября Фицо заявлял, что Евросоюз устал от продолжающегося конфликта на Украине и не видит перспективы к его разрешению, несмотря на всю помощь стран ЕС Киеву. По словам политика, он не согласен с желанием Брюсселя о военном разрешении конфликта, так как выступает за мирные способы.

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