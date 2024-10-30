Жене не понимающего важность прелюдии мужчины дали совет

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет женщине, которая пожаловалась на то, что ее муж не понимает важность прелюдии в сексе. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, у ее мужа много положительных качеств, однако проявление романтических чувств и заботы о ее сексуальном удовлетворении в их число не входят. Он говорит ей слова любви и проявляет нежность только пьяным, а трезвым не пытается ее возбудить и приступает к сексу без прелюдий.

«Я пыталась поговорить с ним об этом, но он только раздражается, и я часто плачу (...). Я рассказала ему о вещах, которые мне нравятся, которые должны быть очевидны для любого мужчины, пытающегося доставить сексуальное удовольствие своей жене, но он ничего не делает», — сокрушается женщина.

В ответ специалистка предложила не сдаваться — по мнению Коллинз, если мужчина способен выражать свои чувства пьяным, он может сделать это и трезвым. «Тот факт, что он раздражается, когда вы пытаетесь об этом поговорить, скорее всего, является защитным механизмом — я уверена, он не хочет, чтобы вы плакали, но когда вы делаете так, внимание временно отвлекается от него. Возможно, ваш муж вырос в семье, где от него ожидали жесткого и бесстрастного поведения. Но под этой непробиваемой внешностью скрывается чувствительный и нежный любовник, которым он может быть, когда алкоголь снимает снимает запреты», — написала Коллинз.

Коуч предложила сосредоточиться на положительных моментах, обсуждая проблему, поскольку указание на любые недостатки секса только заставит мужа чувствовать себя хуже и сильнее защищаться.

Вместо этого попробуйте помочь ему стать увереннее в себе, рассказав, как вас возбуждает мысль о прекрасном сексе с ним и как замечательно, когда он делает с вами определенные вещи. Кроме того, вы можете проявить больше инициативы, чтобы соблазнять его приходилось именно вам — это даст больший контроль над тем, что и как происходит Лора Коллинз секс-коуч

Ранее Коллинз дала совет молодому человеку, мечтающему заниматься сексом без обязательств и не встречающего понимания у женщин. В ответ Коллинз отметила, что с трудом понимает проблему автора.