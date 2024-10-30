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11:29, 30 октября 2024Россия

Жительница Курской области заявила о расправе ВСУ с приехавшим эвакуировать ее волонтером

Жительница Курской области: ВСУ расправились с помогавшим в эвакуации волонтером

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с помогавшим в эвакуации населения из села Курской области волонтером. Об этом заявила местная жительница, пишет «360».

«Дочь нашла мне волонтера, он должен был меня забрать. Он заехал в поселок, но с ним сразу же [расправились]», — рассказала россиянка.

По словам пенсионерки, ВСУ били по поселениям в приграничном регионе — сначала в небе роились дроны, затем по их наводке велись обстрелы. Взрывы прекратились только на несколько часов после того, как российский вертолет уничтожил украинскую артиллерию.

«Постоянно были слышны взрывы, в основном — со стороны Украины. Раньше считали — пошумят и все. Но 8 августа начался такой обстрел, что (...) стоял такой шум! Я старалась под деревьями или под навесом сидеть, прятаться (...). Бывало, видела ракету, но взрыва не было — в болотах они, видимо, и оставались, вязли там», — вспомнила женщина, добавив, что из-за обстрелов в приграничье исчезли связь, свет, газ.

Женщину позднее удалось эвакуировать из атакованного населенного пункта, но уже с другой группой волонтеров. При попытке выехать из региона они также попали под обстрел. «По нашей машине прошла волна, ее будто подбросило», — отметила россиянка.

Бои с украинскими войсками в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее очевидица сообщила о расправах ВСУ над жителями Курской области «из спортивного интереса». По ее словам, украинские военные используют для ударов по мирным жителям дроны-камикадзе, кассетные боеприпасы, а также химическое оружие.

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      Елена Торубарова
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