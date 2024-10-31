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09:23, 31 октября 2024Мир

Американские чиновники обеспокоились из-за нарушения цепочек поставок дронов для Украины

FT: чиновники США обеспокоены нарушением цепочек поставок беспилотников Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американские чиновники обеспокоены, что Китай нарушает цепочки поставок в США и срывает поставки Украине беспилотников, используемых для сбора разведданных. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Крупнейший производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США и поставщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Skydio столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как КНР ввела санкции против компании. Производитель дронов обратился за помощью к администрации президента США Джо Байдена. Уточняется, что генеральный директор компании Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом и провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

«Это проясняющий момент для индустрии беспилотников. Если когда-либо и были какие-либо сомнения, то это действие ясно показывает, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим. Это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков беспилотников», — говорится в записке компании для клиентов.

Как отмечает издание, Skydio продает продукцию корпоративным и государственным клиентам, включая армию США. Компания заявила, что отправила более 1000 беспилотников на Украину для сбора разведданных. Последняя модель БПЛА X10 стала первым американским беспилотником, прошедшим украинские испытания на радиоэлектронную борьбу, поэтому Киев запросил тысячи таких дронов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. По его словам, это может произойти в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне военных действий.

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      Виктория Кондратьева
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