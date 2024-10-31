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18:42, 31 октября 2024Экономика

Экономист назвала категории получателей прибавки к пенсии после 80 лет

Экономист Иванова-Швец: не всем достигшим 80 лет прибавят пенсию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На прибавку к пенсии после 80 лет могут рассчитывать только получатели страховой пенсии по старости. Люди без минимального трудового стажа повышенную выплату не получат. Об этом рассказала в беседе с Ura.ru кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Есть у нас такая категория людей, которые не заработали пенсию по каким-либо условиям. Они получают социальную пенсию — эта пенсия не предусматривает увеличения фиксированной части. Также не получают ее инвалиды первой группы, потому что она изначально уже заложена с момента получения инвалидности. И не получают эту фиксированную часть по случаю потери кормильца», — пояснила эксперт.

Во всех остальных случаях, добавила Иванова-Швец, пенсия будет увеличена. При этом специалист пояснила, что увеличение касается не всей пенсии, а лишь ее фиксированной части, которая на сегодняшний день составляет 8134 рубля. После 80 лет эта сумма будет удвоена.

Пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, не нужно ничего делать, чтобы им начали начислять увеличенную пенсию. Это произойдет автоматически в пенсионном фонде, подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2024 года будут увеличены пенсии россиян, которые работают в угольной промышленности, а также членов летных экипажей и граждан в возрасте от 80 лет.

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