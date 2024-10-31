«Есть ряд вариантов того, что может случиться». Глава Пентагона оценил последствия участия КНДР в конфликте на Украине

Остин: участие КНДР в конфликте на Украине грозит расширением поддержки Киева

Шеф Пентагона Ллойд Остин предположил, к каким последствиям приведет возможное участие КНДР в конфликте на Украине.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ким Хеном глава ведомства заявил, что отправка северокорейских военных в зону проведения спецоперации грозит новыми формами поддержки Киева.

Да, возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться Ллойд Остин шеф Пентагона

Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоят поступающие данные о северокорейских военных на Украине, и призвал Киев бить по ним в случае обнаружения. Он также называл присутствие военных КНДР на территории России опасным.

Американский лидер также заявил, что если военные КНДР окажутся на Украине, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним. «Да, меня беспокоят [поступающие данные о северокорейских военных]. И если они войдут на территорию Украины, то да», — подчеркнул он.

Южная Корея собирается отправить на Украину своих экспертов

Ким Ен Хен поддержал идею отправить на Украину военных экспертов, чтобы они изучали действия частей из КНДР. Об этом он заявил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.

Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии Ким Ен Хен глава Минобороны Южной Кореи

По его мнению, если Сеул этого не сделает, то это будет означать, что Минобороны «недобросовестно выполняет свою работу».

Ранее представитель южнокорейского правительства рассказал агентству Reuters, что Южная Корея отправит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских войск на территории страны. По его словам, специалисты будут отслеживать возможное развертывание северокорейских сил, которые, по сообщениям официального Сеула, могут принять участие в конфликте на Украине на стороне Москвы.

Россия не подтверждает присутствие северокорейских военных на своей территории

24 октября на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные о якобы нахождении военных КНДР в Курской области, заявив, что президент России Владимир Путин уже комментировал эту информацию на саммите БРИКС.

Политолог Дмитрий Леви объяснил повышенное внимание Запада к теме присутствия корейцев на Украине. По его мнению, с точки зрения военной логики, наличие или отсутствие военнослужащих Северной Кореи на территории Российской Федерации для военного конфликта радикально ничего не меняет.

«Скорее всего, этот интерес завязан на внутриполитическую игру, на то, чтобы попытаться еще более черными красками помазать этот самый конфликт и еще более противопоставить Россию Украине, Россию — западному миру, попытаться разрисовать снова ось добра и зла в новом контрасте, что называется обновленными красками», — заявил эксперт.

