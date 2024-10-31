Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 31 октября 2024Мир

Иран раскрыл сроки ответной атаки Израиля

CNN: Иран ответит на израильскую атаку до президентских выборов в США

Фото: Reuters

Ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», — отметил собеседник телеканала, добавив, что ответные действия, «вероятно, последуют до дня президентских выборов».

Как считает CNN, это говорит о том, что Иран отказывается от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности израильской атаки.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ряд вариантов того, что может случиться». Глава Пентагона оценил последствия участия КНДР в конфликте на Украине

      В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

      Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

      Бритни Спирс в откровенном корсете станцевала на камеру

      В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

      Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

      Британского дипломата пригласили посетить Россию

      Постпред КНДР при ООН на заседании по Украине назвал действия США большой угрозой

      Итальянский клуб использовал «Привет с большого бодуна» для анонса матча

      Небензя заявил о попытке Запада оправдать военное присутствие НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше