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06:59, 31 октября 2024Россия

Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ возмездием

Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за атаку на здание РУС

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удар по зданию Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмездием за удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили», — написал глава Чечни.

По его данным, воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли два удара «Геранями» по одному из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик тогда не уточнил. По его словам, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. После атаки глава Чечни пообещал возмездие, которое «и не снилось» ВСУ.

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      Марина Совина
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