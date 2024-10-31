Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ возмездием

Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ в Киеве возмездием за атаку на здание РУС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удар по зданию Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмездием за удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили», — написал глава Чечни.

По его данным, воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли два удара «Геранями» по одному из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик тогда не уточнил. По его словам, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. После атаки глава Чечни пообещал возмездие, которое «и не снилось» ВСУ.