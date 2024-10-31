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05:04, 1 ноября 2024Экономика

Автор последнего снимка Джона Леннона избавилась от квартиры на Манхэттене

Crain's: фотограф Энни Лейбовиц избавилась от лофта на Манхэттене за $8 млн
Виктория Клабукова
Энни Лейбовиц

Энни Лейбовиц. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Звездный фотограф Энни Лейбовиц провела очередную сделку с недвижимостью. О продаже пишет издание Crain's.

В этот раз Лейбовиц избавилась от квартиры на Манхэттене. Сделка принесла ей 8 миллионов долларов (776 миллионов рублей). Объект располагается в районе Вест-Виллидж в архитектурном бутике 1998 года постройки. Апартаменты занимают весь этаж: на 300 квадратных метрах разместились две спальни, две ванных и отдельный санузел. Интерьеры выдержаны в стиле лофт. Вход в квартиру организован с помощью лифта. Полы с подогревом выполнены из камня, также в гостиной оборудован дровяной камин. Здесь есть бар и кабинет-библиотека, который можно отдать под третью спальню. Новый владелец сможет похвастаться панорамным видом на реку Гудзон — оконный ряд в длину превышает 18 метров.

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Впервые лот был выставлен на продажу в январе, тогда объект оценили на полмиллиона долларов больше. Сама Лейбовиц, увековечившая себя в истории благодаря последнему прижизненному снимку Джона Леннона, приобрела эту квартиру в 2022 году за 6,5 миллиона долларов. В последнее время она в основном использовалась в качестве фотостудии.

Лейбовиц активно скупает и продает недвижимость. Так, в феврале прошлого года культовый фотограф избавилась от другой своей квартиры в Нью-Йорке. Поначалу она готова была попрощаться с ней себе в убыток — за 8,6 миллиона долларов, но в итоге выручила за жилплощадь в знаменитом «Брентморе» 10,6 миллиона. Дом знаменит своими звездными жильцами — в свое время здесь проживали музыканты Стинг и Пол Саймон, актер Роберт Де Ниро и создатель «Субботнего шоу в прямом эфире» Лорн Майклз.

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