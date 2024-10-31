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13:35, 31 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

Лукашенко: с территории Евразии необходимо вывезти ядерное оружие США

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ядерное оружие США необходимо вывезти с территории Евразии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Для реальной разрядки обстановки и создания диалога необходимо вывезти американское ядерное оружие с территории стран Евразии», — рассказал Лукашенко, отметив, что это первый пункт среди мер, направленных на деэскалацию напряженности в мире.

Помимо этого, Лукашенко предложил прекратить практики введения санкций без разрешения Совбеза ООН, отказаться от применения кибероружия и разработать правовой механизм контроля за технологиями, которые способны «уничтожить все человечество и без ядерного оружия».

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада готовы договориться «на ничью» по конфликту на Украине. По его словам, он контактировал с представителями западных стран. Лукашенко утверждает, что там поняли необходимость договариваться по Украине.

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      Валентин Карант
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