Мальчик из российского хутора принял за кошку найденного на улице львенка

Мальчик из хутора Ленинаван принял львенка за кошку и стал играть с ним на улице

В Ростовской области ребенок нашел на улице маленького львенка и решил, что это кошка. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Мальчик из хутора Ленинаван нашел на улице беспризорную кошку и стал с ней играть. Первой на необычную пару обратила внимание проезжавшая мимо женщина. Она остановилась и подошла ближе. Женщина быстро поняла, что ребенок принял за домашнюю кошку львенка. Она завела обоих в ближайший магазин и вызвала полицию.

Животное забрали в Ростовский зоопарк. Волонтер, занимавшийся приемом львенка, рассказал, что дикое животное явно недоедало и сильно истощено. Вероятнее всего, кто-то из жителей Ленинавана незаконно разводит диких кошек. Найденный африканский хищник останется жить в зоопарке под присмотром специалистов.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора изъяли тигрицу, которую житель Краснодарского края незаконно содержал у себя в сарае. По данным ведомства, мужчина приобрел тигрицу в неустановленном месте в 2021 году и планировал держать ее дома в качестве домашнего питомца.