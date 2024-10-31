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18:08, 31 октября 2024Из жизни

Мальчик из российского хутора принял за кошку найденного на улице львенка

Мальчик из хутора Ленинаван принял львенка за кошку и стал играть с ним на улице
Антонина Черташ
Антонина Черташ (редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «Don Mash»

В Ростовской области ребенок нашел на улице маленького львенка и решил, что это кошка. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Мальчик из хутора Ленинаван нашел на улице беспризорную кошку и стал с ней играть. Первой на необычную пару обратила внимание проезжавшая мимо женщина. Она остановилась и подошла ближе. Женщина быстро поняла, что ребенок принял за домашнюю кошку львенка. Она завела обоих в ближайший магазин и вызвала полицию.

Животное забрали в Ростовский зоопарк. Волонтер, занимавшийся приемом львенка, рассказал, что дикое животное явно недоедало и сильно истощено. Вероятнее всего, кто-то из жителей Ленинавана незаконно разводит диких кошек. Найденный африканский хищник останется жить в зоопарке под присмотром специалистов.

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