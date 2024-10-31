Мэр российского города обвинил местного жителя в отсутствии отопления

Мэр Ессентуков Крутников обвинил местного жителя в отсутствии отопления

Мэр Ессентуков Владимир Крутников обвинил местного жителя в том, что около тысячи человек сидят без отопления. Об этом пишет «Подъем».

Авария в котельной случилась 30 октября, но ремонт так и не начался. Крутников объяснил, что изгиб трубы проходит именно под припаркованным автомобилем, а убрать его законных оснований нет. Владелец автомобиля при этом рассказал, что в настоящее время находится в отпуске, но машину с утра 31 октября отогнали его друзья. При этом, по словам очевидцев, ремонт так и не начался.

«Я думал, что позвонят какие-то компетентные люди, объяснят. Но никто вчера не позвонил. Сегодня из управляющей компании уже позвонили, сказали, что вопрос серьезно стоит, дали номер инженера. Мы ему сами позвонили, он высказал свою точку зрения, сказал, что все официально. Мы не препятствуем, с утра машину мои друзья отогнали. Но самое главное, что люди, которые там находятся, говорят, что там рабочими даже не пахнет», — поделился он.

Ранее псковский депутат Олег Брячак посоветовал недовольным уборкой жителям Пскова отправиться в индийскую столицу Дели. Он выразил уверенность, что от этого у горожан перевернется мировоззрение и кардинально изменится отношение к жизни.